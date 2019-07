Erhalten saudische Frauen bald Reisefreiheit?

Tunis. Das live über Twitter übertragene Fluchtdrama bewegte den halben Globus. Mit Möbeln hatte die 18-jährige Rahaf al-Qunun die Tür ihres Hotelzimmers in Bangkok verbarrikadiert, während sie per Handykamera verzweifelt um Asyl vor ihrer gewalttätigen Familie in Saudiarabien flehte. Sie sei daheim häufig geschlagen worden und solle gegen ihren Willen verheiratet werden, klagte die Ausreißerin, die nach einer Odyssee um die halbe Welt schließlich von Kanada Schutz vor der Willkür ihres Vaters und ihrer Brüder bekam.

