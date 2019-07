London droht Iran mit Konsequenzen

Tunis/Teheran. Das Video ist eine Machtdemonstration. Schnellboote umkreisen den gekaperten britischen Tanker. Ein Hubschrauber rattert über dem Deck, während sich vermummte Elitesoldaten auf die „Stena Impero“ abseilen. 24 Stunden nach ihrer spektakulären Kommandoaktion in der Straße von Hormuz veröffentlichten Irans Revolutionsgarden die ersten Bilder ihres Einsatzes, der am Wochenende die Spannungen in der Region weiter anheizte. Am Persischen Golf hat der Iran das Sagen, lautet die Botschaft des kurzen Propagandafilms.

