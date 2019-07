Nach dem Trump-Clan nun der Johnson-Clan

London. Wenn Boris Johnson in Downing Street 10 einzieht, wird seine Tür für die eigene Familie so offen sein, wie jene von Donald Trump im Weißen Haus. Die britischen Tories haben nicht nur einen neuen Premier gewählt, sondern auch eine neue First Family. Und es ist anzunehmen, dass sich die Geschwister von Boris, aber auch sein Vater gerne in diese Rolle einfinden – das taten sie schon in der Vergangenheit.

Der jüngste Bruder Jo Johnson etwa hatte es bereits zum Staatssekretär für Verkehr geschafft, trat aber von dem Amt zurück. Seine politischen Positionen reichen von der Ablehnung des Austrittsabkommens bis zur Befürwortung eines neuen Referendums. So wie Jo, ist auch Schwester Rachel politisch flexibel. Die Journalistin und Romanautorin tritt gerne mit schrägem Outfit auf, liebt Parties und Medienauftritte. Sie hat weder Berührungsängste zu Nigel Farage noch zu den Liberaldemokraten, denen sie sogar beigetreten ist, um sich für ein neues EU-Referendum einzusetzen. Sie war einst auch Mitglied der Tories, trat dann aber aus.

Schwester Rachel, politisch flexibel. – (c) APA/AFP/GEOFF CADDICK (GEOFF CADDICK)

Am wenigsten öffentlich auffällig ist Bruder Leo Johnson. Der Finanzmanager hielt sich bisher aus der Tagespolitik heraus. Aber auch er ist Auftritten vor Publik nicht abgeneigt, deshalb moderiert er nebenbei auch eine Radiosendung.

Die Johnsons mögen in Detailfragen unterschiedlicher Ansicht sein, sie wissen, wie sie von einander profitieren und dürften den neuen Ruhm ihres Bruders Boris willkommen heißen. Besonders stolz ist Vater Stanley. Der ehemalige Europaabgeordnete und Mitarbeiter der EU-Kommission tritt gerne in Reality-Shows auf. Er ist Experte für Umwelt- und Bevölkerungspolitik und wird nicht zurückschrecken, seinen Sohn in diesen Fragen zu beraten. Die Vorfahren des Clan-Vaters reichen übrigens ins osmanische Reich zurück. Sein Großvater war der letzte osmanische Innenminister Ali Kemal Bey.

(wb)