Kritik an Werbesujet: McDonald's Österreich überklebt "Mampfiosi"

McDonald‘s Österreich reagiert auf Kritik aus Italien. „Italiani, scusateci!“ ist die Mitteilung vom Dienstag überschrieben: Verzeiht uns, Italiener. Ein Plakat der Fastfood-Kette, auf dem für einen Burger der italienischen Aktions-Wochen geworden wird, hatte in Italien heftige Kritik hervorgerufen. „Innerhalb der nächsten Tage werden österreichweit alle Plakate mit einer freundschaftlichen Botschaft an die Italienerinnen und Italiener überklebt“, heißt es nun.

Mit dem Wortspiel „Für echte Mampfiosi“ wollte McDonald’s Österreich mit „einem Augenzwinkern“ für seine Burger werben, sagte Jörg Pizzera, Marketing-Direktor von McDonald’s Österreich. Die Aktion ist allerdings ordentlich nach hinten losgegangen, sogar Italiens Innenminister Matteo Salvini echauffierte sich auf Facebook über die Wortschöpfung.

Die Plakate würden nun mit dem Slogan „Für echte Amici“, also „für echte Freunde“, überklebt. „Natürlich war es nicht unsere Absicht, Italienerinnen oder Italiener in irgendeiner Weise zu beleidigen“, so Pizzera. Mit der neuen Botschaft wolle man die Freundschaft zu „unseren geschätzten Nachbarinnen und Nachbarn“ ausdrücken.

(als)