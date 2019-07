„Sparta von Nahost“ hat sich überschätzt

„Sparta des Nahen Ostens“, so nennen sich gerne die Vereinigten Arabischen Emirate. Superreich, bis an die Zähne bewaffnet und mit unbändigem Machtanspruch mischt der Zwergstaat am Golf mit seinen 1,3 Millionen Einheimischen – von zehn Millionen Einwohnern – mittlerweile in allen Krisenherden der arabischen Unruheregion mit. In den Bürgerkriegen im Jemen und in Libyen sind die Emirate mit Soldaten und Söldnern vor Ort. In der Qatar-Krise gehören sie zu den Wortführern der Boykotteure. Auch in Ägypten und im Sudan, im Libanon und in Syrien sowie beim Dauerkonflikt um die Palästinenser haben sie ihre Finger im Spiel – meist im Tandem mit dem großen Bruder Saudiarabien.

