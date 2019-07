Frauen, Ikonen der Proteste von heute

Zwei Wochen lang hat Ricardo Rosselló die Proteste ausgesessen. In San Juan, der Hafen- und Hauptstadt der Karibikinsel Puerto Rico, hatten Demonstranten längst die großen Autostraßen lahmgelegt, waren nicht zur Arbeit gegangen, hatten mit Kochlöffeln und Töpfen, aber auch echten Musikinstrumenten die Gassen der Innenstadt besetzt, doch Rosselló weigerte sich, das Capitol zu verlassen. Seine öffentliche Entschuldigung war den Puerto Ricanern, vor allem den Frauen, lange nicht genug. In der Nacht auf Donnerstag kündigte der Gouverneur des Landes schließlich seinen Rücktritt an. Zu lang währte schon der Korruptionsskandal auf der krisengeschüttelten Insel. Unmittelbarer Anlass für die Protestwelle waren jedoch die knapp 900 Seiten Chatprotokolle, die eine investigative Journalistenplattform veröffentlicht hatte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft