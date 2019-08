„Amerikaner würden es bitter bereuen“

Bagdad. Es ist eine kleine Seitenstraße in der Nähe des Tigris, die nachts nur spärlich beleuchtet ist. Im Dunkeln erkennt man einige Bäume und Vorgärten. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine idyllische Oase inmitten der lärmenden Betonwüste Bagdad. Aber plötzlich tauchen die Silhouetten von schwer bewaffneten Männern mit Schutzwesten auf, die den Wagen umstellen. Sie bewachen das Haus von Ahmed Mosawy, dem Führer der schiitischen Sayyed-Märtyrerbrigaden. Er lebt hier mit seiner Familie in einem für seine Position eher bescheidenen Reihenhaus. Der Mittvierziger empfängt in Tarnuniform in einem weitläufigen Salon mit opulenten Sesseln.



Eines der bestimmenden Themen an diesem Abend ist der drohenden Krieg zwischen den USA und dem Iran. Mosawy lässt keinen Zweifel daran, auf welcher Seite des Konflikts er steht. „Ein amerikanischer Angriff auf den Iran wird nicht ohne Antwort bleiben“, versichert er mit über dem Bauch verschränkten Armen.

