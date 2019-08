Was wirklich hinter den Demonstrationen in Hongkong steckt

Seit Ende April schon dauern die Demonstrationen in Hongkong an. Kaum ein Tag scheint mehr zu vergehen, ohne neue Meldungen über Bürger, die die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungszone lahm legen - obwohl viel auf dem Spiel steht. Erstmals wurden am Mittwoch Demonstranten wegen „Aufruhrs“ angeklagt - ein Straftatbestand, für den bis zu zehn Jahre Haft drohen. Und auch die Angst vor einem militärischem Eingreifen der Volksbefreiungsarmee wächst.



Wie ist es so weit gekommen? Wie blickt die Führung in Peking auf die Proteste? Könnte die chinesische Armee wirklich in der Hafenstadt einmarschieren? „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

