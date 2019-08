Venezuela: Wie Maduros Macht schwindet

Buenos Aires/Caracas. In seinem Versuch, sich an die Macht zu klammern, sieht sich Nicolás Maduro immer drastischerem Druck ausgesetzt. Ab sofort ist es US-Amerikanern verboten, Transaktionen mit jedem durchzuführen, der Maduro oder seine Regierung unterstützt. Das von US-Präsident Donald Trump am Montagabend (Ortszeit) unterschriebene Dekret verweigert zudem sämtlichen Anhängern des venezolanischen Präsidenten und dessen Regierung die Einreise in die Vereinigten Staaten. Ähnliche US-Embargos gelten bisher für Nordkorea, Syrien, den Iran und Kuba. Der US-Präsident begründete sein Dekret mit dem Unwillen Maduros, seine „illegale Amtsanmaßung“ zu beenden.

