Zündstoff im China-Konflikt: USA wollen Taiwan 66 Kampfjets verkaufen

Das US-Außenministerium hat grünes Licht für eines der bisher größten Waffengeschäfte der USA mit Taiwan gegeben. Es geht um den möglichen Verkauf von Kampfflugzeugen im Wert von acht Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro). Konkret würde der Deal 66 Flugzeuge, 75 Triebwerke und andere Systeme umfassen. Hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien haben sich bereits für den Verkauf der Flugzeuge ausgesprochen.

Taiwan hat den USA dafür am Mittwoch seinen "aufrichtigen Dank" übermittelt. Der Deal sei ein "Vertrauensvotum" für die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan, erklärte der Außenminister des Inselstaates, Joseph Wu, am Mittwoch auf Twitter. Der Deal, so Wu weiter, werde "helfen, den Frieden an der Taiwan-Straße aufrechtzuerhalten und unsere Demokratie zu verteidigen". Die Taiwan-Straße ist die Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland.

Pekings kommunistische Führung sieht die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik an und hat mit einer gewaltsamen Eroberung gedroht. Der Deal dürfte die durch den aktuellen Handelskrieg ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den größten Volkswirtschaften USA und China weiter verschlechtern. Die Regierung in Peking hatte über ihr Büro für Taiwan-Angelegenheiten die USA aufgefordert, den Verkauf abzusagen. Die USA fühlen sich der Verteidigungsfähigkeit der Insel verpflichtet und liefern seit Jahren Waffen nach Taiwan.

Erst im vergangenen Monat hatte das Pentagon dem Kongress den geplanten Verkauf von Waffen im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar an Taiwan gemeldet. Dabei ging es unter anderem um 108 Panzer vom Typ M1A2T Abrams sowie 250 Stinger-Raketen, Maschinengewehre und Ausrüstung. China hatte dagegen protestiert.

(APA/dpa/Reuters)