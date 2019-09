Salvini vergleicht Conte mit Marie Antoinette

Der italienische Ex-Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hat am Montag den Premier Giuseppe Conte und seine Regierung mit der französischen Monarchin Marie Antoinette verglichen. "Im Parlament in Rom ist das Regime verschanzt, das weiß, dass es bald stürzen wird, sich aber wie Marie Antoinette in Frankreich verhält", so Salvini nach Medienangaben am Montag.

Der Lega-Chef führte eine Demonstration von Aktivisten aus den Reihen der Mitte-rechts-Parteien, die Neuwahlen forderten, während Conte seine Regierungsprogramm vorstellte und um das Vertrauen des Parlaments warb. "Die Wahlverlierer verschanzen sich im Parlament, während wir auf der Straße friedlich demonstrieren", so Lega. Die Demonstration fand vor dem Abgeordnetenhaus in Rom statt.

"Nein zu einer Regierung der Sesselkleber!" war auf einem Transparent der Demonstranten zu lesen. Salvini sagte, die neue Regierung entstehe aus dem Zusammenschluss von Parteien, die einen Sieg der Lega bei Neuwahlen befürchten und um jeden Preis ihre Parlamentssitze retten wollen.

Die Mitte-rechts-Parteien rüsten sich auf eine längere Oppositionsphase. Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi hat der Lega und der Rechtskraft "Fratelli d ́Italia" (Brüder Italiens FdI) die Bildung eines gemeinsamen Koordinierungsteam in Abgeordnetenkammer und Senat zu bilden. Ziel sei eine gemeinsame Oppositionsstrategie zur Regierung Conte zu entwerfen. "Damit wollen wir auf Parlamentsebene eine einschneidendere Opposition führen", erklärte Berlusconi.

(APA)