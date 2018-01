Budapest wirft Brüssel Rechtsbruch vor

Ungarns Justizminister, László Trócsányi, macht sich Sorgen um den Rechtsstaat. Allerdings nicht in Polen, wo rechtsstaatliche Grundprinzipien nach Ansicht der EU-Kommission „nachhaltig gefährdet“ sind, weshalb die Kommission das sogenannte Artikel-7-Verfahren eingeleitet hat. Das kann bis zum Entzug der Stimmrechte der polnischen Regierung in den europäischen Institutionen führen. Vorausgesetzt, alle Mitgliedsländer beschließen das einstimmig – was allerdings wohl nicht passieren wird, weil die ungarische Regierung sich nach eigenen Angaben an Polens Seite stellen wird.



Trócsányi ist vielmehr der Meinung, dass die EU-Kommission selbst den Rechtsstaat gefährdet. „Ich muss sagen, dass ich mir als Verfassungsrechtler Sorgen mache“, so der Minister gegenüber der „Presse“ – und zwar um die Entwertung des Begriffs der Rechtsstaatlichkeit.