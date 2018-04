Buch: Warum hassen sie die Liberalen so?

Wien/Oxford. Beruhigend sind die Texte des Oxford-Professors noch nie gewesen. Hat er in seinem vorigen Buch einen möglichen Untergang des gemeinsamen Europa beschrieben, so beschäftigt er sich in seinem jüngsten Werk mit der illiberalen Gegenrevolution. In einer originellen Briefform an sein Vorbild, Ralf Dahrendorf, warnt Jan Zielonka davor, dass die Zeit für Europas Modell von Demokratie, Kapitalismus und Integration abläuft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)