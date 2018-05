Brüssel umwirbt Europas Jugend

Brüssel. Umfrage nach Umfrage zeichnet dasselbe Bild: Je jünger die Menschen in Europa sind, desto stärker unterstützen sie die EU. Das beruhigt die proeuropäischen Kräfte, allerdings nehmen junge Menschen in allen Mitgliedstaaten deutlich weniger diszipliniert an Wahlen teil als alte. Ein Jahr vor der Europawahl, bei der ein starkes Ergebnis der rechts- und linksextremen antieuropäischen Parteien zu erwarten ist, sorgt das in Brüssel für Sorgen und eine Grundsatzentscheidung: Wenn es eine Gesellschaftsschicht gibt, die besonders europafreundlich ist und deren Zukunft wesentlich vom Gelingen der europäischen Integration abhängt, dann muss sie im Rahmen des Unionshaushaltes stärker gefördert werden als bisher.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)