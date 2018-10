Rom zeigt Brüssel die kalte Schulter

Wien/Brüssel/Rom. Angela Merkel will mit allen Mitteln verhindern, was seit Vorliegen des italienischen Haushaltsentwurfs für 2019 wieder in aller Munde ist: Eine Rückkehr der Eurokrise – diesmal aber in ungleich größerer Dimension. Die deutsche Kanzlerin nahm ihren Amtskollegen, Giuseppe Conte, deshalb am Rande des Brüsseler EU-Gipfels zur Seite und redete ihm zu, das Budget noch einmal zu überdenken.

Viel dürfte sie nicht erreicht haben. Während der Entwurf – mit dem die Regierung kostspielige Wahlversprechen einlösen will – in der Kommission für Kopfschütteln sorgt, weigert sich Rom beharrlich, etwas daran zu ändern. „Dafür gibt es keinen Spielraum“, betonte Conte am Mittwoch in Brüssel. Um eine Eskalation des Streits zu verhindern, reiste Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Donnerstag für einen zweitägigen Besuch nach Rom, „mit vielen Fragen zum Haushaltsplan“ im Gepäck. Der Franzose will dort unter anderem Gespräche mit Finanzminister Giovanni Tria führen. Entgegen allen Mahnungen aus Brüssel planen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt: Das Defizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen – bei einem Schuldenberg von über 130 Prozent des BIPs zu viel für die Budgethüter in Brüssel. Besonders das geringe Wirtschaftswachstum bereitet den EU-Partnern Sorge. Der deutsche Kommissar Günther Oettinger geht deshalb davon aus, dass seine Behörde Korrekturen des Entwurfs einfordern wird.

Doch besonders Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini legt es zunehmend auf eine Konfrontation mit Brüssel an. Über eine neue Eurobarometer-Umfrage zum Ansehen der Union in den einzelnen Mitgliedstaaten, bei der Italien die EU-weit negativsten Zustimmungswerte aufweist, zeigte er sich nicht überrascht. Der Anteil der EU-Skeptiker im Land werde weiter rapide ansteigen, sollte Brüssel den Haushaltsentwurf ablehnen, so Salvini.

Der 45-Jährige überlegt nun gar, bei der Europawahl um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu rittern. „Freunde aus verschiedenen Ländern haben mich gebeten“, als Spitzenkandidat einer populistischen Parteienallianz anzutreten, so Salvini. Für die AfD eine denkbare Variante – und auch EU-FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky betont im Gespräch mit der „Presse“, dass er Salvini als einen „der Schutzherren Europas“ für eine gute Besetzung halte, EU-skeptischen Parteien „ein Gesicht“ zu geben. Allerdings, so Vilimsky, nicht im Sinne eines klassischen Spitzenkandidaten, wie ihn Sozialdemokraten und EVP nominieren: Da diese nicht direkt wählbar sind, wäre der Vorgang demokratisch unsauber.

Vilimsky unterstützt Salvini

Um Chancen auf einen Sieg zu haben, müsste Salvini die drei rechtskonservativen Parteien im Europaparlament hinter sich vereinen. Diese kommen Umfragen (PollofPolls) zufolge auf 159 Mandate und liegen hinter der EVP (183 Mandate) und vor den Sozialdemokraten (136 Mandate). Sollten die drei Fraktionen Salvini unterstützen und gemeinsam stärkste Kraft im Europaparlament werden, könnte Salvini freilich den Anspruch auf den Kommissionspräsidenten erheben, so Vilimsky.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)