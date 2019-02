Humanitäres Patt im Mittelmeer

Wien. Nach einem langen Aufenthalt vor der europäischen Küste durfte das Rettungsschiff Sea-Watch 3 am Donnerstag in den Hafen von Catania einfahren. Der fast zwei Wochen andauernde Konflikt um die Aufnahme von 47 vor Libyen geretteten Migranten hat nicht nur Emotionen geschürt, sondern auch die Hilflosigkeit der EU offenbart. Im Mittelmeer ist für diese Menschen eine Pattsituation entstanden, die zwar augenscheinlich zur Abschreckung vor neuen Überfahrten in Richtung Europas beiträgt, die aber humanitär kaum noch zu rechtfertigen ist. Und das hängt nicht allein damit zusammen, dass ein immer größerer Anteil der Bootsflüchtlinge ertrinkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)