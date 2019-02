Brüssel. „Das Coca-Cola-System präsentiert stolz die erste rumänische EU-Ratspräsidentschaft“: Recht erstaunt waren einige Korrespondenten vorige Woche während des informellen Ratstreffens der Verteidigungs- und Außenminister in Bukarest, als sie mit dieser Werbebotschaft begrüßt wurden. Rote Sitzsäcke des US-Konzerns zierten das Pressezentrum ebenso wie Kühlschränke mit Flaschen zur freien Entnahme. „Der Mehrwert, den die Zuliefererkette des Coca-Cola-Systems schafft, stellt ungefähr 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes des Landes dar“, prangte darauf eine Botschaft, die manch einer als zarten Hinweis darauf verstand, dass sich die Politik in diesem zweitärmsten EU-Mitgliedstaat den Wünschen eines so wichtigen Konzerns nicht widersetzen möge.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)