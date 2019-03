Theresa Mays letzte Warnung

London/Grimsby. In der Brexit-Hochburg Grimsby hat Premierministerin Theresa May gestern, Freitag, wohl ein letztes Mal versucht, das Steuer für ihren EU-Deal herumzureißen: „Wenn das Abkommen abgelehnt wird, weiß niemand, was geschehen wird“, sagte sie in der nordenglischen Hafenstadt, die beim Referendum 2016 klar für den EU-Austritt gestimmt hatte. „Vielleicht werden wir viele Monate später aus der EU austreten. Vielleicht treten wir ohne die Sicherheit aus, die ein Deal bietet. Oder vielleicht treten wir überhaupt nicht aus.“

Das Unterhaus stimmt am Dienstag über das Abkommen der Regierung mit der EU über einen Austritt am 29. März ab. Obwohl bis zur letzten Sekunde über Änderungen, Anpassungen oder Instruktionen über die Auffanglösung für Nordirland (Backstop) verhandelt wird, zeichnet sich keine Einigung ab. „Ein einziger Minister, mit dem ich gesprochen habe, glaubt noch an die Chance auf eine Mehrheit“, berichtete gestern eine BBC-Reporterin.

Angesichts dieses massiven Gegenwinds rief May das Parlament zu „einer letzten Kraftanstrengung“ auf: „Lasst uns das erledigen.“ Zugleich bemühte sie sich, die EU in die Pflicht zu nehmen: „Auch die EU muss sich entscheiden: Es ist in Europas Interesse, dass Großbritannien mit einem Abkommen austritt.“ Außenminister Jeremy Hunt warnte vor „vergifteten Beziehungen für viele Jahre“ und meinte: „Die Geschichte wird beiden Seiten ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen.“

Mit der gestrigen Rede in Nordengland wollte May ihr Einstehen für den EU-Austritt und eine harte Linie gegenüber Brüssel signalisieren. Es wird ihr aber wenig nützen. So sehr geschwächt ist die Premierministerin bereits, dass sie für die Abstimmung am Dienstag nicht einmal wagt, Fraktionszwang zu verhängen. „Das würde die Partei zerreißen“, sagte ein Abgeordneter der regierenden Konservativen.

Verkürzter Abstimmungszeitplan

Bei einem Scheitern am Dienstag sollen die beiden nachfolgenden Abstimmungen über einen Hard Brexit und eine Verlängerung des Austritts nun auf Mittwoch zusammengezogen werden, um „die politische Instabilität einzugrenzen“. Die früheren Premierminister John Major und Gordon Brown forderten gestern eine Verschiebung des Brexit um „mindestens ein Jahr“, um in „öffentlichen Konsultationen“ erst einmal herauszufinden, was die Briten eigentlich wollen. Dafür ist es mittlerweile etwas spät. (gar)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)