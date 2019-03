Britisches Parlament lehnt Brexit-Deal ab

Das britische Parlament hat den EU-Austrittsvertrag der Regierung von Premierministerin Theresa May abgelehnt - zum dritten Mal. Die Abgeordneten stimmten mit einer Mehrheit von 344 zu 286 Stimmen gegen die zwischen London und Brüssel ausgehandelte Vereinbarung. Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexit mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai.

Die EU kündigte einen Sondergipfel in Brüssel am 10. April an, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Für Premierministerin Theresa May ist das Nein des Parlaments ein weiterer herber Rückschlag. Für den Fall eines Erfolgs hatte sie ihren baldigen Rücktritt in Aussicht gestellt. Theoretisch könnte May einen weiteren Versuch unternehmen, ihr Brexit-Abkommen doch noch durchs Parlament zu bringen.

Ursprünglich wollte Großbritannien die EU bereits an diesem Freitag verlassen.

(red.)