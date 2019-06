EU-Konflikt mit Schweiz spitzt sich zu

Brüssel/Bern. Am Montag geht der langjährige Zwist zwischen der EU und der Schweiz um deren Anbindung an den Binnenmarkt in die nächste Runde – und dieses Mal bleibt es nicht nur bei Drohungen. Am 1. Juli drosselt die EU-Kommission den Zugang zum europäischen Kapitalmarkt – Schweizer Anleger, die Aktien in der EU notierter Unternehmen kaufen wollen, können dies nicht mehr daheim tun, sondern müssen die Transaktion an einer EU-Börse tätigen. Das gilt auch umgekehrt: EU-Bürger, die Anteilscheine von Schweizer Firmen kaufen möchten, müssen ab Montag einen Broker in der Schweiz bemühen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Rückblick: Ein Königsweg mit Abhängigkeiten Die Schweiz hat bis heute ein Defizit in der Zusammenarbeit mit der EU. Sie muss Regeln nachvollziehen, ohne sie selbst mitbestimmen zu können.

Meistgekauft