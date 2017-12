China: Einkaufszentrum stellt Trump-Hund zu Neujahr auf

China bereitet sich auf das chinesische Neue Jahr vor, das im Zeichen des Hundes stehen wird: Ein chinesisches Einkaufszentrum ernannte 2018 daher kurzerhand zum Jahr des Trump-Hundes. Eine Statue, die dem US-Präsidenten sehr ähnelt, soll das Motto veranschaulichen: Mit grimmigem Gesicht, erhobenem Zeigefinger und goldener Haarlocke steht die Hunde-Skulptur vor einem Einkaufszentrum in Taiyuan, der Hauptstadt der Provinz Shanxi.

Auch der Volkszeitung, dem offiziellen Blatt der chinesischen Regierung, war der Trump-Hund eine Meldung wert. Zumal Donald Trump 1946 geboren wurde, das ebenso wie 2018 ein Jahr des Hundes war. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Shoppingmall eine Trump-Nachbildung passend zum chinesischen Tierkreiskalender aufgestellt - damals war es ein Hahn.

Das Einkaufszentrum selbst beteuerte gegenüber dem "Guardian", dass die Figur keine Ähnlichkeiten mit dem US-Präsidenten haben solle. Sie sei lediglich als Fotomotiv für Kundne gedacht.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN