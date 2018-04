Erdbeben nahe Atomkraftwerk in Iran

Laut US Geological Survey hat am Donerstag Morgen ein Erdbeben der Stärke 5,5 im Süden Irans stattgefunden. Das Beben ereignete sich rund 100 Kilometer vom Kernkraftwerk Bushehr entfernt. Meldungen über etwaige Schäden oder Verletzungen lagen vorerst nicht vor.



Iranische Beamte nannten im Staatsfernsehen eine Stärke von 5,9. Die Seismische Messstation von Bahrain, einem Inselreich vor Saudiarabien, wies ein Erdbeben der Stärke 5,7 auf der Richterskala 243 km nordöstlich von Bahrain aus. Das Hypozentrum soll in 41,8 km Tiefe gelegen haben.

Die Erschütterung wurde auch in Bahrain und anderen Gebieten rund um den Arabischen Golf registriert.

In Bahrain berichteten Menschen in sozialen Medien, sie hätten das Beben gespürt und seien von Hochhäusern evakuiert worden.

Der Iran sitzt auf Hauptverwerfungslinien und ist häufigen Erdbeben ausgesetzt. Im Jahr 2003 zerstörte ein Beben der Stärke 6,6 die historische Stadt Bam und tötete 26.000 Menschen.

