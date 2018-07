Druckabfall im Ferienflieger: Flugschreiber sichergestellt

Nach einem Druckabfall in der Kabine eines Ferienjets sind von den Behörden die beiden Flugschreiber sichergestellt worden. Das teilten ein Sprecher der Behörde in der Stadt Braunschweig im deutschen Bundesland Niedersachsen mit. Von ihnen erhoffen sich die Experten Erkenntnisse zur Ursache des plötzlichen Druckabfalls des Fliegers. Bis Ergebnisse vorliegen, könne es aber noch dauern.

Die Maschine, die von Irlands Hauptstadt Dublin in die kroatische Küstenstadt Zadar unterwegs war, hatte am Freitagabend eine Notlandung am Flughafen Frankfurt-Hahn hingelegt. Mehr als 30 der 189 Passagiere kamen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Zwischenfall war noch unklar. Am Sonntag schlossen Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Untersuchung des Flugzeuges ab.

Alle Passagiere hätten im Laufe des Samstages die Klinik wieder verlassen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. "Die Fluggäste klagten über Kopf- und Ohrenschmerzen und litten an Übelkeit." Die Fluggesellschaft erklärte, die Crew habe Sauerstoffmasken bereitgestellt und einen kontrollierten Sinkflug eingeleitet.

