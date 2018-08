Irland: Die Abgründe der Grünen Insel

Dublin/Vatikanstadt. Wenn Papst Franziskus am Wochenende erstmals nach Irland reist, sind es gemischte Gefühle, die seine Ankunft auslösen wird. Einerseits hat seit fast 40 Jahren kein Papst mehr die traditionell katholische Atlantikinsel besucht, von wo aus einst berühmte Missionare nach Europa und in die Welt gezogen sind. Andererseits ist es ein Land, in dem in jüngerer Vergangenheit aufgeflogen ist, dass Priester und Ordensschwestern mindestens über Jahrzehnte Kinder und Frauen misshandelt und missbraucht haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)