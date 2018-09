„Club of Rome“ wird 50: „Wir haben Millionen aufgeweckt“

Nur dem Land, der die Bevölkerungszahl stabilisiert, ist Wohlstand garantiert, sagt Präsident Ernst Ulrich von Weizsäcker. Was der Club of Rome geschafft hat, was nicht - und warum Vorarlberg idealistisch ist, erzählt er im Gespräch.