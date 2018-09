Dämonen, Armageddon und vier Nackte in einem BMW

Was war da passiert? Ein weißer BMW fährt auf einer kanadischen Landstraße in einen Truck. Als die Polizei den Unfallort erreicht, eröffnet sich ihr ein "bizarres" Bild, wie es Beamte später bezeichnen sollten: Vier der fünf Insassen sind nackt. Obwohl die Erde draußen mit einer Zentimeter hohen Schneeschicht bedeckt ist und es Temperaturen um zehn Grad Celsius unter Null hat.

Gerichtsakten, die kanadischen Medien vorliegen, werfen nun ein Licht auf den schrägen Vorfall, der sich vergangenen November nahe Edmonton im westkanadischen Bundesstaat Alberta ereignete. Noch immer bleiben einige Fragen offen, doch fest steht: Die Insassen des Autos gehörten der christlichen Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas an.

Die Episode hatte mehrere Tage vor dem Unfall begonnen. Eine der Frauen, eine 35-jährige Mutter, hatte mit ihren zwei Töchtern ihren 27 Jahre alten Neffen und seine Frau besucht.

Drei Tage verließ die Gruppe das Haus des Ehepaars nicht. In dieser Zeit nahm sie kaum etwas zu sich. Die Teenager können sich noch daran erinnern, ferngesehen zu haben, aber auch an Schreie, an Klopfen und daran, Asche in der Luft gesehen zu haben, heißt es in dem Gerichtsdokument. Mehrere der fünf Hausinsassen versteckten sich darauf im Schlaf- oder Badezimmer.

Sie sperrten den Vater im Kofferraum ein

"Sie taten das, weil sie glaubten, bedroht zu werden. Entweder durch schlechte oder böse Menschen oder durch Dämonen", steht in dem Dokument. Überstürzt floh die Gruppe. In ihrer Eile schaffte es nur mehr die Mutter, sich anzuziehen. "Vier, die nackt waren, wollten sich gerade umziehen, aber sie mussten das Haus sofort verlassen. Daher flohen sie ohne Kleidung." Offenbar glaubten die Zeugen Jehovas, dass der Untergang der Welt bevorstehe.

Gemeinsam fuhren die fünf Menschen mit dem Auto davon. Doch die 35-Jährige Mutter raste in ihrer Panik mitten durch das Garagentor auf das Grundstück der Nachbarn. Dort kidnappten sie einen Mann, seine erwachsene Tochter und deren sechs Wochen alten Sohn. Ohne Schuhe wurde die junge Mutter ins Auto gezwängt. Den Vater sperrte die Gruppe in den Kofferraum des Autos und befahl ihm, zehn Mal "Jehovah" zu rufen.

"Monster, die sie töten wollten"

Während der weiße BMW den Highway hinunter donnerte und auf seinem Weg rote Ampeln überfuhr, stimmten auch die Zeugen Jehovas einen Sprechgesang an: "Jehovah" riefen sie unentwegt, heißt es im Gerichtsakt. Als die 35-Jährige dann doch bremste, schaffte es der Nachbar zu entkommen - offenbar war der Kofferraum nicht zugesperrt gewesen. Auch die Tochter konnte mit ihrem Säugling fliehen. Die Flüchtenden stoppten einen vorbeifahrenden Lastwagen.

"Es ist tiefster Winter und Menschen rennen ohne Schuhe herum - da bleibt man stehen, um ihnen zu helfen", sagte Derek Scott, der LKW-Fahrer dem Sender CTV vergangenes Jahr. Die Nachbarn retteten sich in den Truck. Doch ihre Erleichterung wehrte nur kurz: Der BMW rammte den Laster und landete darauf in einem Graben.

Die Besessenen sollen sich laut Gerichtsakt mit "enormer Kraft" dagegen gewehrt haben, aus dem Auto zu steigen. Eine der Jugendlichen soll geglaubt haben, dass die Polizisten "Monster seien, die sie töten wollten". Die Beamten konnten die Gruppe schließlich mit Pfefferspray und Elektroschockern überwältigen. Sie hätten "dämonisiert" gewirkt und seien "offensichtlich nicht bei Verstand" gewesen, sollen die Nachbarn später über ihre Kidnapper gesagt haben. Unklar ist, ob sie unter Drogeneinfluss standen. Das Gerichtsurteil wird für Ende Dezember erwartet.

