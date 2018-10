Australischer Milliardär will neue Titanic bauen – mit genügend Rettungsbooten

Clive Palmer gibt nicht auf. Das hat er in den vergangenen Jahren schon mehrmals bewiesen. Und nun stellt eine der schillerndsten Figuren Australiens einmal mehr sein Durchhaltevermögen unter Beweis: Der 64-Jährige kündigte an, sein Herzensprojekt, die Nachbildung der Titanic, wiederaufzunehmen. Der Minen-Milliardär will ein "authentisches Titanic-Erlebnis" schaffen. Und so soll das Design der Titanic II mit luxuriösem Interieur, einem Ballsaal und türkischen Bädern an jenes des legendären Kreuzfahrtschiffs angelehnt sein. Auch die vier berühmten Schornsteine soll das Schiff erhalten - wenn es auch mit Diesel und nicht mit Kohle betrieben werden soll.

Auch in ihren Dimensionen eine Nachbildung des einst als "unsinkbar" beworbenen Schiffs, wird die Neuauflage der Titanic freilich nicht - wie ihre Vorlage - das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein: 2400 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder soll das Schiff auf neun Decks und in 840 Zimmern beherbergen können. Zum Vergleich: Das derzeit größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Symphony of the Seas" der Reederei Royal Caribbean International, hat Platz für mehr als 5500 Passagiere und 2750 Kabinen.

Die Titanic II soll der Schiffslegende auch auf den alten Seewegen folgen: Sie soll Passagiere von Southampton nach New York bringen - die Strecke, auf der die "RMS Titanic" bei ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg unterging und 1515 der 2000 Menschen an Bord im Nordatlantik ertranken. Doch auch andere Destinationen rund um den Globus soll die "Titanic des 21. Jahrhunderts", wie sie Palmer nennt, ansteuern.

Nur untergehen soll sie nicht: Dafür sollen moderne Technik, bessere Sicherheitsvorkehrungen - und ausreichend Rettungsbote sorgen.

Ein Wettlauf mit China

"Millionen haben davon geträumt, auf ihr zu segeln, sie im Hafen zu sehen und ihre einzigartige Majestät zu erleben. Die Titanic II wird das Schiff sein, auf dem diese Träume wahr werden", schwärmte Palmer, der mit dem Slogan "Make Australia great" bei den Parlamentswahlen antreten will. 2022, 110 Jahre nach dem Untergang der originären Schöpfung der britischen Reederei White Star Line, soll es so weit sein. Doch Skeptiker können dem Enthusiasmus Palmers wenig abgewinnen.

Erstmals kündigte der 64-Jährige 2012 an, die Titanic in Kooperation mit einer chinesischen Reederei wieder zum Leben erwecken zu wollen. Doch Querelen in seinem eigentlichen Standbein, dem Minengewerbe, kamen ihm dazwischen: Palmer hatte sich in einen Rechtsstreit mit dem chinesischen Staatsunternehmen CITIC Pacific, dem Betreiber seiner Minen, verwickelt. Im Jänner dann gelang ihm der Sieg: "Vergessen Sie nicht, ich bin einer der wenigen Menschen, die gegen die chinesische Regierung geklagt und gewonnen haben", zeigte er sich daraufhin stolz, sein 500 Millionen US-Dollar schweres Projekt nahm wieder Fahrt auf.

Laut Informationen des "Guardian" haben die Bauarbeiten für das Schiff jedoch noch nicht begonnen und selbst ein Baumeister habe sich noch nicht gefunden. Einmal mehr könnten Palmer nun Chinesen in die Quere kommen: In der südwestchinesischen Provinz Sichuan ist derzeit eine Replik der Titanic in Bau. Beworben wird sie mit dem Slogan: "Die Titanic, die wirklich niemals sinken wird." Schwer ist es nicht, dieses Versprechen einzulösen: Sie soll ihr Reservat nie verlassen.

