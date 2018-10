„Europäisch ist kein Schimpfwort“

Maria wärmt sich mit einem Tee in der Cafeteria. Ein paar Minuten noch bis zur nächsten Vorlesung. Seit einer Woche lebt sie in St. Petersburg. Die 22-Jährige mit Hornbrille und Baskenmütze stammt aus Belgorod an der russisch-ukrainischen Grenze. In den kalten Norden ist sie gezogen, um zu studieren: ein Magisterstudium in Kunstgeschichte an der Europäischen Universität St. Petersburg. Ein „Fenster nach Europa“ sei die familiäre Einrichtung, an der man den Vorträgen „lebender Legenden“ lauschen könne. Ein „Auszug aus der Komfortzone“ ist für Maria der Umzug in die Metropole an der Newa, und gleichzeitig ein „short cut“, um Teil der weltweiten Wissenschaftsgemeinde zu werden, wie die junge Frau schwärmt. Dass die Universität nach mehr als einem Jahr Zwangspause mit dem Wintersemester ihre Tore wieder geöffnet hat, stimmt sie glücklich. Skeptisch waren ihre Eltern. „Sie machen sich Sorgen, ob ich mein Studium hier abschließen kann.“



Begeisterte Studenten trifft man viele in den Gängen der „Europäischen“. Wer hier studiert, hat sich bewusst dafür entschieden, schließlich zahlt man Studiengebühren von 150.000 Rubel pro Jahr, 2000 Euro. Die Universität ist eine Ausnahmeinstitution im russischen Hochschulwesen:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)