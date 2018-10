Video von Hochwasser-Pizzeria in Venedig wird zum Hit

Für echte Venezianer zwar nicht der Normalzustand, doch zumindest ein gewohntes Bild: Hochwasser, "Acqua Alta". Und wer sich nicht jedes Jahr durch die Fluten das Geschäft verderben lassen will, muss eben weitermachen, als ob nichts wäre.



Ein Video aus einem der überfluteten Ristorante im Zentrum von Venedig ist auf Facebook nun millionenfach abgerufen worden. Der knapp zweiminütige Film zeigt, wie die Kellner in Gummistiefeln durch knöchelhohes Wasser waten, um Pizzen zu den Gästen an den Tischen zu bringen.



Zu sehen ist auch, dass die Besucher des Restaurants nahe dem Teatro Goldoni bestens auf die Widrigkeiten vorbereitet sind und die spezielle Atmosphäre entspannt annehmen. Weite Teile Italiens leiden seit Tagen unter heftigen Unwettern.





Der Urheber des Videos, Salvatore Sciascia, betonte, die Kellner wüssten aus Erfahrung, wie man mit einem solchen Wetter umgeht. "Für Menschen, die in Venedig arbeiten, ist eine solche Situation völlig normal. Allerdings war der Wasserstand gestern schon außergewöhnlich, sagte Sciascia am Dienstag. "Auch die Touristen haben sich schnell daran gewöhnt und zugleich erkannt, dass sie gerade etwas einzigartiges erleben. Da haben sie nach der Rückkehr zu Hause einiges zu erzählen."



Das Video sorgte auf Facebook weltweit für begeisterte Kommentare. Sowas gebe es nur in Italien, schrieben viele Nutzer.

(APA/dpa)