Chinas Tropeninsel sucht den Weltglamour

Hainan. Eines ist klar: An perfekter Inszenierung mangelt es nicht. Dafür sorgt allein die tropische Kulisse. Kokospalmen, wohin das Auge reicht, strahlender Himmel und blitzblaues Meer. Nicht umsonst brüstet sich Chinas Tropeninsel Hainan damit, das chinesische Hawaii zu sein.



Nur wenige Meter vom Strand entfernt, dort, wo Chinas Staatsspitze jährlich die Wirtschaftselite zum Boao-Forum, die Antwort auf das Weltwirtschaftsforum in Davos, einlädt, haben es sich Spitzenpolitiker und Parteifunktionäre vor einer großen Bühne auf samtenen Armsesseln bequem gemacht.



Einer nach dem anderen betreten sie unter musikalischem Getöse das Podium. Vor den 256 im Saal versammelten Journalisten und Wissenschaftlern aus aller Welt bewerben sie auf einer Medienkonferenz die „Belt and Road“-Initiative, das wirtschaftspolitische Prestigeprojekt von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

