Suchfirma ortet lange verschollenes argentinisches U-Boot

Ein Jahr nach dem Verschwinden des argentinischen U-Boots "ARA San Juan" ist das Wrack im Atlantik entdeckt worden. Die US-Firma Ocean Infinity habe die "ARA San Juan" im Meer geortet, teilte die argentinische Armee am Freitag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Die San Juan, ein Anfang der 1980er in Deutschland rein für den Export gebautes Boot der "TR 1700" Klasse (in Argentinien: "Santa Cruz"-Klasse), ist seit Mitte November 2017 verschollen.

In ihrem letzten Funkspruch hatte die 44-köpfige U-Boot-Besatzung einen Kurzschluss und ein Feuer an Bord gemeldet, kurz darauf ereignete sich im Südatlantik eine Explosion. Die argentinische Marine hatte die Suche nach dem Wrack, an der sich zunächst 13 Länder beteiligten, aus Kostengründen nach einigen Wochen eingestellt. Die Angehörigen forderten monatelang eine Fortsetzung der Suche.

#ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Actualización: La empresa informó nuevo punto de interés en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 mts de profundidad. El punto de interés tiene una dimensión de 60 mts de longitud. Hora de arribo al área para iniciar investigación 19:00 hs aproximadamente. pic.twitter.com/l5k8p8Zjye — Armada Argentina (@Armada_Arg) 16. November 2018

Belohnung ausgeschrieben

Im Februar lobte das argentinische Verteidigungsministerium eine Belohnung von fünf Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro) für nützliche Hinweise zum Verbleib der "San Juan" aus. Im September schließlich teilte das Ministerium mit, dass die Suche wieder aufgenommen und von der US-Firma Ocean Infinity übernommen werde.

Als Ursache der Explosion wird heute vermutet, dass Meerwasser in größeren Mengen ins Boot eindrang, mit dem mehrere hundert Tonnen schweren Batteriesystem des dieselelektrischen Antriebs der San Juan in Kontakt kam und dabei gleichermaßen Chlorgas und Wasserstoff erzeugt wurde. Der Batteriestrom könnte auch auf den Metallrumpf durchgeschlagen und das Boot in eine riesige Batterie inklusive mächtiger Spannungsbögen im Inneren verwandelt haben. Schon dieser Großkurzschluss würde wie eine Explosion gewirkt und die Crew lahmgelegt haben. Jedenfalls würde das Chlorgas der Besatzung ebenfalls stark zugesetzt und der Anteil von Wasserstoff in der Luft irgendwann einen kritischen Punkt erreicht haben, sodass sich ein explosives Gemisch ergab - und bei Funkenbildung explodierte (Knallgasexplosion).

