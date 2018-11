Mann wird von startendem Flugzeug überrollt und stirbt

In Moskau hat ein startendes Flugzeug einen Mann überrollt und getötet. Der Unfall passierte am Dienstagabend auf dem Flughafen Scheremetjewo, berichtet "Spiegel Online" in Berufung auf die Agentur Tass. Die Piloten hätten zwar noch den Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt auf der Startbahn gemeldet. Weil aber die Bordsysteme keine Beschädigung des Flugzeugs anzeigten, setzte das Flugzeug seinen geplanten Flug nach Athen fort.

Später fanden Flughafenmitarbeiter den Toten. Es ist bisher unklar, wie der Mann als Fußgänger auf die Startbahn gelangen konnte. Er soll aus Armenien stammen, aus Spanien abgeschoben worden sein und hätte, so die Angaben, in seine Heimat fliegen sollen. In Moskau war er auf Zwischenstopp.

>>> zum Bericht in Spiegel Online

