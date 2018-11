Todesangst auf Video: Mann hängt zwei Minuten ungesichert am Paragleiter

Ein US-Bürger wollte im Oktober einen Paragleiterflug über das Berner Oberland machen. Der Pilot vergaß jedoch den Mann aus Florida ordentlich am Fluggerät zu sichern. Kurz nach dem Start begannen die für Chris Gursky wohl längsten zwei Minuten seines Lebens. Seine Sicherung ist nicht eingehakt und er rutscht ab. Obwohl es der Seglerpilot sofort bemerkt, muss sich der Tourist mit eigenen Kräften festhalten, bis eine geeignete Landestelle in Reichweite ist.

Gursky veröffentlichte nun ein Video seiner Flug-Odyssee auf Youtube. Am Video ist der Überlebenskampf des US-Amerikaners zu sehen. Über zwei Minuten versucht er sich so gut es geht irgendwo festzuhalten, bis letztendlich eine rettende Wiese in Sicht ist. Gursky kann sich nicht länger halten und lässt los. Mit einem gebrochenen Handgelenk muss er ins Spital gebracht werden. Dennoch hätte der Vorfall viel schlimmer ausgehen können.

Zum Video schreibt er: "Wie in einem Actionfilm rutschte meine Hand in Zeitlupe ab." Trotzdem will der Amerikaner den Drachen-Flug wiederholen: "Ich muss nochmals auf so einen Flieger. Den ersten Flug konnte ich ja gar nicht genießen."

Wieso er ungesichert war, ist noch nicht ganz geklärt. Die Schuld will er dem Piloten jedoch nicht umhängen: "Der Pilot hat alles unternommen, um mich zu retten. Er hielt mich an meinem Gurt fest und flog gleichzeitig mit einer Hand."

