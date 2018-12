Wo der Heilige Nikolaus einst lebte

Demre. Der Gebetsruf des Muezzin weht von einer nahen Moschee in die Nikolauskirche des südtürkischen Städtchens Demre. Reisebusse laden Besuchergruppen ab, die an Restaurants und Souvenirgeschäften vorbei zum Kirchengelände schlendern. Die meisten, die an diesem sonnigen Wintermorgen zur Kirche kommen, sind aus Osteuropa: Besonders für russische Pilger ist die Kirche zweieinhalb Autostunden südwestlich von Antalya ein beliebtes Wallfahrtsziel. Die türkischen Gastgeber haben sich ganz auf sie eingestellt.

