Orbáns Kampf um den Schatz der Esterházys

Im Schloss Esterházy im ungarischen Fertod, gleich an der Grenze zu Österreich, lagert ein Schatz. Er bezeugt Glanz und Glorie des Barock. Er ist ein Vermögen wert. Doch um diese Esterházy-Sammlung gibt es Streit, genauer um die Frage, wem sie heute gehört. Denn die Esterházy-Gruppe will die Kulturgüter vom ungarischen Staat zurück. Die Regierung von Viktor Orbán klammert sich jedoch an den Schatz. Für sie ist er ein Stück Geschichte, ein Zeugnis des ungarischen Königreichs und jedenfalls Staatsbesitz. Der jahrelange Streit um die Sammlung gipfelte in einem Zivilprozess in Budapest. Ein erstinstanzliches Urteil könnte im Februar fallen.



Kurioserweise soll die ungarische Regierung die Sache selbst ins Rollen gebracht haben: 2013 ordnete sie an, die in staatlichen Museen aufbewahrten Kunstobjekte auf ihre Herkunft zu überprüfen. Was nicht Ungarn gehört, soll zurückgegeben werden. Die Beweislast liegt beim Staat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)