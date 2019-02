Gebäude der St. Petersburger Uni eingestürzt

Ein Gebäude der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg ist am Samstag teilweise eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole der Agentur Interfax zufolge mit. In Medienberichten ist von mehr als 20 Menschen die Rede, die eingeschlossen sind. Berichte über Tote gibt es derzeit nicht.

Mehrere Stockwerke seien am späten Nachmittag aus bisher ungeklärten Gründen eingestürzt, hieß es. Mehr als 80 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. In dem Gebäude wurden Medienberichten zufolge Reparaturarbeiten vorgenommen.

Erste Bilder auf Twitter zeigen die Zerstörung:

В здании ИТМО на Ломоносова рухнула крыша https://t.co/55AFH8HJB8 pic.twitter.com/lU7cLixQC1 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 16. Februar 2019

(APA/dpa)