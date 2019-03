Die 16-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist für den Friedensnobelpreis nominiert. Drei norwegische Parlamentarier haben sie vorgeschlagen, wie nationale Medien berichten. Der Klimawandel verursache weltweit Krieg und Konflikte, argumentieren die Abgeordneten. Thunbergs riesige Bewegung für Klimaschutz sei ein sehr wichtiger Beitrag zum Frieden. Die Aktivistin bedankte sich für die Nominierung bereits auf Twitter.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz