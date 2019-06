Ägypten: Die Qualen der Polithäftlinge

In Ägyptens Medien herrscht dieser Tage das große Schweigen. Einzig versteckt auf den hinteren Zeitungsseiten erschien Anfang der Woche eine kleine Randnotiz, die den Tod von Mohammed Mursi meldete, ohne freilich den Verstorbenen als ehemaligen Präsidenten des Landes zu bezeichnen. Nur das private Blatt „Al-Masry Al-Youm“ berichtete auf seiner Titelseite, während es in einer der Fernsehstationen eine vielsagende Panne gab: Eine junge Nachrichtensprecherin las den 42 Wörter langen Einheitstext von Mursis Tod vom Teleprompter ab, zusammen mit dem versehentlich mitkopierten Hinweis: „Von einem Samsung-Gerät gesendet.“



Wenn das Regime Idioten auswähle, um Geheimdienstaufträge auszuführen, „wird das Ergebnis tragikomisch“, lästerte ein Aktivist auf Twitter. Denn durch dieses Missgeschick war mit einem Schlag offenkundig: Sämtliche Redaktionen des Landes hatten den gleichen Wortlaut vorgeschrieben bekommen, verschickt von einem Smartphone aus der Zentrale der Staatssicherheit. Eine übliche Praxis in dem ultrarepressiven Ägypten von Ex-Feldmarschall Abdel Fatah al-Sisi, in dem jeder Andersdenkende kriminalisiert werden kann, willkürliche Verhaftungen und spurloses Verschwinden zum Alltag gehören, genauso wie Folter und systematische Grausamkeiten in den Haftanstalten.

