Mann in Stuttgart auf offener Straße mit Schwert erstochen

Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend in der deutschen Stadt Stuttgart auf offener Straße mit einem Schwert ermordet. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger wurde wenig später festgenommen, er soll nun in Untersuchungshaft genommen werden. Die Staatsanwaltschaft habe den Erlass eines Haftbefehls beantragt, teilte die Polizei in Stuttgart am Donnerstag mit. Täter und Opfer kannten sich demnach, sie lebten in einer Wohngemeinschaft zusammen. Das Motiv sei aber unklar.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem es bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend zu der Attacke gekommen sei. Das Opfer erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen seinen Verletzungen.

Der Tatverdächtige sei mit einem Fahrrad geflohen. Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden sei, den Verdächtigen festnehmen. Es gebe mehrere Hinweise auf dessen mögliche Täterschaft, sagte ein Polizeisprecher.

