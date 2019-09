Dutzenede Tote bei Schiffsbrand in Kalifornien befürchtet

Mehr als 30 Menschen sind nach Angaben der US-Küstenwache auf einem brennenden Schiff vor der Küste Kaliforniens gefangen. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook. Demnach war das rund 22 Meter lange Schiff in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten, zunächst konnte nur ein Teil der Mannschaft gerettet werden.

In US-Medien äußern Behördenvertreter die Befürchtung, dass von Dutzenden Toten auszugehen ist. Um 4 Uhr früh (Ortszeit) hätte die Einsatzkräfte der Notruf erreicht. Laut Website der Betreiberfirma „Truth Aquatics“ war das Schiff mit dem Namen „Coneption“ am Samstag zu einer dreitägigen Tauch-Tour aufgebrochen und sollte am Montag zurückkehren.

(APA/AFP)