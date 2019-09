Peter Seisenbacher offenbar aufgegriffen

Peter Seisenbacher, der wegen Kindesmissbrauchs verdächtigte zweifache Judo-Olympiasieger, wurde offenbar bei einem Grenzübertritt von der Ukraine nach Polen festgenommen. Das berichtet die Zeitung „Der Standard“ in Bezugnahme auf einen Medienbericht.

Seisenbacher wird in Österreich schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen. Der Prozess gegen ihn hätte am 19. Dezember 2016 starten sollen, diesem hatte sich Seisenbacher jedoch durch seine Flucht entzogen. In einem Wiener Judo-Verein soll er - so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft - zwischen 1997 und 2004 zwei im Tatzeitraum jeweils unmündige Mädchen missbraucht haben. Seisenbacher hat sich zu den Anschuldigungen nicht öffentlich geäußert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Er soll sich seitdem in der Ukraine aufgehalten haben. Die von Österreich begehrte Auslieferung von Seisenbacher war im Oktober 2017 wegen Verjährung in der Ukraine der ihm von der Staatsanwaltschaft Wien vorgeworfenen Sexualdelikte mit Minderjährigen abgelehnt worden.

Mehr Infos dazu in Kürze.

