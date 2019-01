Gymnasien: Stadt Wien verteilt um

Ein Brief, der dieser Tage an den Wiener Gymnasien einflatterte, sorgt unter Direktoren für Aufregung und hektische Telefonate. Den Schulen werden im kommenden Schuljahr weniger Lehrerstunden zur Verfügung stehen. In dem Schreiben der Bildungsdirektion, also des früheren Stadtschulrats, ist davon die Rede, dass Stunden abgezogen werden – und zwar auf Basis eines Sozialindex.



Das lässt die Alarmglocken schrillen. Denn es liegt die Vermutung nahe, dass die Stadt Wien damit Ressourcen zwischen Brennpunkt- und Vorzeigeschulen umschichten wird. Immerhin kündigte Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) vor wenigen Monaten an, einen Sozialindex bereits im kommenden Schuljahr einführen zu wollen. „Belastete Schulen sollen mehr Geld bekommen“, sagte er und verschwieg nicht: „Umverteilung bedeutet bei gleichen Mitteln, wenn der eine mehr bekommt, muss der andere weniger bekommen.“