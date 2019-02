Umstrittener Aufklärungsverein noch immer in Schulen aktiv

Vor einem halben Jahr war der Wirbel groß: Dass ein Verein, der in Schulen Sexualkundeworkshops durchführt, angeblich gegen Homosexualität, gegen Masturbation und gegen Sex vor der Ehe ist, löste eine breite Debatte aus. Die Salzburger Bildungsdirektion untersagte dem Verein laut Hosi, bis zu einer Entscheidung des Bildungsministeriums in Schulen zu arbeiten. Das Bildungsministerium von Heinz Faßmann (ÖVP) kündigte an, den Verein zu prüfen. Nun kritisiert die Salzburger Homosexuelleninitiative (Hosi), dass nach sechs Monaten noch immer nichts passiert ist.

„Teenstar ist weiter an Schulen tätig“, heißt es in einer Aussendung der Hosi. Die Initiative kritisiert, dass in parlamentarischen Anfragebeantwortungen zwar die Rede davon sei, dass der Verein vom Ministerium geprüft worden sei. „Auf die Frage nach den Ergebnissen dieser Prüfung gibt das Bildungsministerium aber keine Auskunft. (…) Das Bildungsministerium betreibt ein Spiel auf Zeit zugunsten von Teenstar.“ Die Salzburger Hosi fordert daher nun, dass die Erkenntnisse zur Überprüfung des Aufklärungsvereins offen gelegt werden.

(red.)