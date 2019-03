Wien. Ginge es nach Elisabeth Menasse-Wiesbauer, würde das Zoom jetzt sein 35-jähriges Jubiläum feiern. Inspiriert von Kindermuseen in den USA wollte sie in den frühen 80er-Jahren in Wien eines gründen. „Aber das war aussichtslos. Da kamen laufend zynische Meldungen: Ob wir da dann Kinder ausstellen wollen?“, sagt die Direktorin des Zoom. „Die Idee ist allen völlig abwegig vorgekommen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)