Pädagogische Hochschulen: „Das Gängelband wird lockerer“

Wien. Der Ruf, der den Pädagogischen Hochschulen bisher vorauseilte, könnte besser sein. Als „bessere Schulen am Gängelband des Ministeriums“ sind sie in der Vergangenheit tituliert worden. In der Zukunft soll ihnen das nicht mehr passieren. „Das Gängelband wird lockerer werden“, kündigt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im Gespräch mit der „Presse“ an und stellt den Pädagogischen Hochschulen mehr Autonomie in Aussicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2019)