„Ups, wo sind die ganzen Mädchen hin?“

Bis Frauen zu einem Technikstudium zugelassen wurden, hat es lang gedauert. Länger als in anderen Bereichen. Erst vor 100 Jahren, im April 1919, wurden die Studien für Frauen geöffnet. Und noch heute sind sie an technischen Unis in der Minderheit.



Die Presse: Frau Seidler, Sie waren an der TU Wien sowohl die erste Professorin als auch die erste Rektorin. Dabei war Ihr Weg in die Technik nicht vorgezeichnet. Sie wollten Sonderpädagogik studieren. Ihnen wurde damals, in der DDR, aber ein Technikstudium zugeteilt. Muss man Frauen zu Ihrem Glück oft zwingen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)