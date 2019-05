Fachschaftslisten: „Studierenden keine Tests vor die Füße werfen“

Desmond Grossmann ist Spitzenkandidat der parteiunabhängigen Fachschaftslisten (FLÖ). Der 23-Jährige studiert Astrophysik. Er wurde in Graz geboren und absolvierte auch seine Schulzeit in der steirischen Landeshauptstadt. An der Uni Graz ist er studentenpolitisch vielfach aktiv: Neben seiner Tätigkeit als stellvertretender ÖH-Vorsitzender der Gesamtuni engagiert er sich auch in der Studienvertretung Physik, ist Mitglied des Senats, diverser Habilitations- und Berufungskommissionen sowie der Studienkommission Physik.