In der Wiener Innenstadt entwickelt JPI derzeit ein Gründerzeitpalais in 73 Stadtwohnungen um: Das Projekt Renngasse 10 wird mit 1,5 Millionen Euro von der Plattform Rendity teilfinanziert. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, wurden nur wenige Tage nach Projektstart mehr als 500.000 Euro durch die Crowd aufgebracht und damit mehr als ein Drittel des gesamten Investitionsvolumen erreicht.

Rendering Renngasse 10, Wohnbereich – ZOOMVP/Lukas Müller (Rendity)

Den künftigen Bewohnern stehen ein 24-Stunden-Conciergeservice und ein hauseigenes Fitnessstudio zur Verfügung. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 240 Quadratmetern groß. Bereits vor der geplanten Dachgleiche im Frühjahr 2018 sind laut JP Immobilien 55 Prozent der 77 Cityapartments verkauft. (red.)