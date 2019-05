Hagleitner kauft Industrieareal

Die Hagleitner Privatstiftung hat in Salzburg ein 59.255 m2 großes Industrieareal erworben. Es besteht aus sieben Grundstücken in Taxenbach-Högmoos, die zuvor im Besitz des Raiffeisenverbands Salzburg standen. Der Stammsitz des heimischen Hygieneunternehmens bleibt in Zell am See. Mit der Högmooser Nachbaradresse stehen der Firma laut eigenen Angaben insgesamt 104.257 m2 im Pinzgau zur Verfügung.