Madison International Realty steigt mit fünf Prozent bei Signa Prime ein

Nachdem Mitte Juni 2019 die Investmentgesellschaft der Gebrüder Peugeot (FFP) um 186 Mio. Euro einen Anteil von fünf Prozent an der Signa Prime Selection AG erworben hat, zieht aktuell die New Yorker Investmentgesellschaft Madison International Realty nach und übernimmt ebenfalls einen Fünf-Prozent-Anteil an der Signa Prime. Madison zählt nun zu den fünf größten Aktionären der Signa Prime Selection, die zur Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko gehört, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag.

Zu Signa Prime gehören 27 Immobilien- und Entwicklungsprojekte sowie das Kaufhof-Portfolio mit einem Gesamtwert von 12,5 Mrd. Euro. Die Signa Holding hält die Mehrheit mit fast 60 Prozent der Anteile.

(APA)